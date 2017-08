Empreendimento da Ombria, em Loulé, arranca sexta-feira com um atraso de 30 anos

Lusa 23 Ago, 2017, 20:49 | Economia

A cerimónia de lançamento da primeira pedra vai assinalar na sexta-feira o arranque da primeira fase do projeto, a qual prevê a construção de um hotel de cinco estrelas com 76 quartos, 65 residências turísticas, um observatório gastronómico e diversas instalações de apoio, cuja abertura está prevista para o final de 2019.

O hotel, será a primeira unidade hoteleira na Europa gerida pela cadeia norte-americana Viceroy Hotels & Resort, grupo que faz a gestão de diversos hotéis de luxo na América do Norte, América Latina, Caraíbas e no Médio Oriente.

O promotor do projeto, o Grupo Pontos, um fundo finlandês de participações privadas, prevê investir na primeira das três fases do Ombria Resort, cerca de 100 milhões de euros.

Para a segunda e terceira fases do empreendimento turístico está prevista a construção de apartamentos, moradias em banda e vilas, para venda, um centro de conferências, instalações desportivas e unidades de restauração.

Localizado entre as aldeias da Tôr e de Querença, no interior do concelho de Loulé, no distrito de Faro, o complexo turístico fica inserido numa zona de paisagem natural, numa área com cerca de 153 hectares, perto da Paisagem Protegida Local da Fonte Benémola.

O projeto, cujos terrenos foram adquiridos há cerca de 30 anos, conheceu vários obstáculos, nomeadamente queixas dos ambientalistas junto da Comissão Europeia, que alertavam para os impactos negativos da construção naquele território, perto de área protegida.

Em novembro de 2014, a cadeia norte-americana Viceroy Hotels & Resorts adaptou o projeto fazendo-lhe algumas alterações para o integrar melhor na paisagem, criando uma aldeia em toda a envolvência, modificações que não suscitaram contestação durante a fase de consulta pública.

Na cerimónia do lançamento da primeira pedra do empreendimento, agendada para sexta-feira, às 11:00, em Loulé, vão participar os secretários de Estado do Turismo, do Ambiente e das Florestas e do Desenvolvimento Local.