Emprego cresce na Alemanha em agosto impulsionado por setor dos serviços

Lusa29 Ago, 2018, 12:50 | Economia

De acordo com a informação divulgada pelo Ifo Institute for Economic Research, instituição alemã dedicada à pesquisa na área da economia, as empresas daquele país "continuam à procura de novos funcionários", situação que se reflete no crescimento contínuo do barómetro do emprego.

Assim, em agosto, este barómetro chegou aos 105,1 pontos, depois de se ter fixado em 103 pontos no mesmo mês de 2017 e de ter alcançado os 104,1 pontos em julho deste ano.

"O `boom` no mercado laboral alemão mantém-se", observa a instituição em comunicado.

O Ifo Institute for Economic Research aponta que "o maior impulsionador da atual dinâmica de emprego é o setor de serviços, no qual o barómetro subiu para o nível mais alto já atingido", num total de 23,4 pontos.

Segue-se a influência da construção, da indústria e do comércio.

Na indústria, "a propensão para novas contratações voltou, gradualmente, a níveis estáveis, após um crescimento nos últimos anos", essencialmente no que toca às empresas de engenharia mecânica e de eletricidade, explica aquela entidade.

Por seu lado, no comércio, "as novas contratações são ligeiramente expansivas", enquanto o setor da construção, apesar da escassez de oferta, parece querer "expandir-se", adianta o Ifo.