Emprego dispara na zona euro e União Europeia

RTP13 Set, 2017, 15:37 / atualizado em 13 Set, 2017, 17:02 | Economia

O número de pessoas empregadas na zona euro e União Europeia aumentou 0,4 por cento. Os dados foram revelados pelo Eurostat, a entidade responsável pelos dados estatísticos globais da União Europeia.



No primeiro trimestre de 2017 a taxa de emprego tinha aumentado 0,5 por cento nas duas áreas europeias.



Ao comparar os dados deste ano com o mesmo período do ano passado, a taxa de empregabilidade subiu 1,6 por cento na zona euro e 1,5 por cento na União Europeia.



O Eurostat estima que, no segundo trimestre de 2017, aproximadamente 235 milhões de pessoas estavam empregadas na União Europeia, 155 milhões na zona euro.Crescimento nos Estados-Membros

Os países que registaram um maior crescimento a nível de emprego foram Malta (+1%), Espanha (+0,9%), Grécia e Polónia (ambos 0,8%). Portugal registou um crescimento de 0,7%.



Em contraste, os países que tiverem maior redução na taxa de empregabilidade foram a Croácia (-0,8%), Letónia (-0,7%), Roménia (-0,6%) e Estónia (-0,5%).