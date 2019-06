Empresa da Sonae Indústria encerra atividade na Alemanha até ao final de 2020

Lusa06 Jun, 2019, 18:38 | Economia

"A Sonae Indústria informa que a GHP Glunz Holzwerkstoffproduktions - GmbH anunciou hoje a intenção de encerrar, no final de 2020, todas as atividades da sua fábrica em Horn-Bad Meinberg (Alemanha)", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A GHP é uma subsidiária da Sonae Arauco, a parceria entre a Sonae Indústria e a Arauco, tem 106 colaboradores, tendo como principais atividades a produção de energia e venda de laminados, a produção de `worktops` (bancadas de trabalho) e a operação de uma central de produção de energia.

De acordo com o comunicado hoje enviado à CMVM, "a central de energia e o negócio de laminados e de `worktops` da GHP são as atividades industriais remanescentes de uma unidade de grande dimensão em Horn que cessou as suas atividades principais em 2014".

A decisão do encerramento hoje comunicado ao mercado é "consequência do fraco desempenho financeiro dos negócios de laminados e de `worktops`, que nos últimos anos geraram EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização] e `cash flows` [fluxo de caixa] negativos, sem perspetivas razoáveis de uma recuperação material da sua rentabilidade financeira no médio prazo".

"Estas atividades têm vindo a registar níveis muito baixos de utilização da capacidade e foram negativamente afetadas por uma estrutura de custos fixos elevada, o que as torna não competitivas num mercado que é atualmente muito competitivo para os negócios de laminados e de `worktops` na Europa", refere o comunicado.

Na informação enviada ao mercado é ainda referido que "o Comité Económico e o Comité de Trabalhadores da GHP foram informados", havendo intenção de iniciar as discussões formais com o Comité de Trabalhadores "logo que possível".

"O início das discussões formais com o Comité de Trabalhadores para a atividade de laminados na fábrica de Horn é uma decisão isolada, que não envolve os restantes negócios de laminados da Sonae Indústria, que têm a sua principal unidade industrial na Maia (Portugal)", sublinha o comunicado.

De acordo com o contrato celebrado com a Arauco, relativo à Sonae Arauco, os negócios de laminados e de `worktops` são da responsabilidade da Sonae Indústria.