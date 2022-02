Empresa de Ambiente do Pinhal Interior forma estudantes de engenharia de Coimbra em contexto de trabalho

"Esta colaboração com o ISEC, enquanto instituição de referência no ensino superior na região, irá permitir à APIN receber a experiência e os conhecimentos dos seus docentes e alunos, os quais contribuirão para aumentar a capacidade de resposta na execução de projetos, nomeadamente de prevenção e redução de perdas de água e infiltrações", disse o presidente da APIN.

João Miguel Henriques salientou que a empresa intermunicipal de ambiente, que agrega 11 municípios dos distritos de Coimbra e Leiria, irá melhorar a eficiência operacional, bem como expandir as redes de abastecimento e saneamento das regiões em que opera, com o contributo do ISEC.

Segundo o dirigente, a empresa espera vir a facilitar a adaptação dos estudantes à sua carreira profissional e, por sua vez, receber o seu contributo para "privilegiar e dinamizar uma economia circular, através da redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia, bem como através da valorização orgânica de resíduos urbanos".

"É fundamental estimular uma constante inovação tecnológica que ajude a combater perdas de água, com um investimento regular na renovação de redes", salientou.

O presidente do ISEC, Mário Velindro, disse que "as novas `smart cities`, a sustentabilidade e a economia circular são áreas determinantes para a construção de um futuro sustentável".

"A oportunidade para cooperar com uma empresa como a APIN, que trabalha nessa mesma direção -- do crescimento sustentável -- é também a confirmação de que a formação nestes âmbitos contribui para um desenvolvimento ambiental adequado às atuais imposições climáticas", sublinhou.

Mediante as necessidades de cada um dos 11 municípios onde opera, a APIN irá recrutar formandos do ISEC para estágios em contexto de trabalho que poderão ser exercidos na sede da empresa, em Penela, no distrito de Coimbra, ou num dos seus centros operacionais.

Criada em 2018 para gerir os serviços de abastecimento de água, de saneamento e resíduos sólidos, a APIN agrega 11 concelhos dos distritos de Coimbra e de Leiria, embora o de Penacova já tenha anunciado a intenção de abandonar o projeto.

Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande (do distrito de Leiria), Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Penela, Vila Nova de Poiares e Penacova (do distrito de Coimbra) continuam a integrar a empresa, constituída por capitais públicos.

O plano de investimento da empresa para os 11 municípios aderentes é superior a 40 milhões de euros.