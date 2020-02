Empresa de brinquedos prevê criar 90 postos de trabalho na Guarda

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, a unidade de fabrico e pintura de brinquedos vai ocupar um espaço que "tem condições para albergar, neste momento, cerca de 12 a 14 trabalhadores", aumentando "brevemente" o número de operários para as duas dezenas.

Quando a empresa atingir "velocidade de cruzeiro", o número de trabalhadores "pode chegar aos 90", acrescentou o autarca.

De acordo com o responsável, a atividade a desenvolver pela unidade empresarial passará pela pintura de brinquedos "para uma empresa alemã, que depois entrarão no mercado europeu e internacional".

Carlos Chaves Monteiro admite que a empresa Maia & Borges, com sede na Maia, poderá ter "o centro na cidade da Guarda" com os "12 a 14 postos de trabalho iniciais" que o município pretende que, no futuro, "sejam mais".

O autarca adiantou que já reuniu com o investidor, juntamente com a vereadora do município da Guarda que é responsável pelo pelouro do empreendedorismo, Cecília Amaro, a quem foram indicadas as "medidas concretas" municipais "para poder apoiar a criação desses novos postos de trabalho".

"Queremos, efetivamente, que a Guarda possa ter capacidade competitiva para atrair não só os negócios, mas também a mão-de-obra qualificada necessária para poder dinamizar estas iniciativas", rematou Carlos Chaves Monteiro.

Segundo informação disponibilizada pela Câmara, a referida empresa quer instalar uma nova unidade de produção na Guarda e a reunião realizada na quinta-feira, no Espaço Empresa da autarquia, "teve como objetivo apresentar junto do investidor o Regulamento de Apoio ao Investimento, bem como outros instrumentos de apoio em vigor".

A fonte refere ainda que a empresa pretende "criar um `Innovation Lab` para testar novos materiais e técnicas para incrementar a eficiência e a competitividade".

"A Maia & Borges Lda., que se dedica ao ramo dos brinquedos, pretende contratar 40 colaboradores até ao final do ano, sendo expectável a criação de 90 postos de trabalho até 2025", conclui.