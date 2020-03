Empresa de gestão de água do Pinhal Interior vai aplicar tarifário social

A medida excecional consiste na aplicação da tarifa social aos consumidores e vai vigorar entre março e maio para atenuar as consequências nefastas da pandemia da covid-19, informou a empresa, em comunicado enviado à agência Lusa.

"Consciente do impacto que esta pandemia está a provocar às famílias e aos comerciantes dos municípios que integram a APIN, decidimos proceder a uma redução significativa do tarifário em vigor, flexibilizar o pagamento das faturas e suspender cortes de água, durante esta fase de crise", lê-se na nota.

Segundo a empresa, sediada em Penela, no distrito de Coimbra, a aplicação do tarifário social traduz-se numa redução no valor da fatura superior a 60% para consumos mensais até 10 metros cúbicos e superiores a 50% para consumos entre 10 e 15 metros cúbicos.

A APIN explica que a aplicação da medida "consiste na isenção das tarifas fixas, na aplicação ao consumo total do utilizador da tarifa variável do primeiro escalão, até ao limite de 15 m3, e na redução do preço unitário da tarifa variável dos resíduos urbanos".

"Aos consumidores não domésticos, nomeadamente ao comércio, serviços e indústria, será aplicado um desconto de 80% no valor total da fatura", acrescenta o comunicado.

Durante este período de contingência, a APIN avança ainda com um alargamento do prazo limite de pagamento das faturas e suspende todos os cortes no fornecimento de água.

A empresa realça que a intenção "é também minimizar a deslocação de pessoas a lojas e terminais de multibancos, garantido, assim, maior segurança para todos".

"Além destas medidas de extrema importância para os nossos consumidores, neste momento de estagnação económica queremos sobretudo destacar os esforços encetados, pelas partes envolvidas, para conseguir a referida redução ao tarifário, que assim se ajusta ao momento que vivemos", sublinha a APIN.

Criada em 2018 para gerir os serviços de abastecimento de água, de saneamento e resíduos sólidos, a APIN agrega os sistemas municipais de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande (do distrito de Leiria), Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares (do distrito de Coimbra).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).