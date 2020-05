Empresa exibe novo certificado para máscaras compradas pela DGS

No domingo, osSecretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, disse que as máscaras vendidas à DGS não tinham sido distribuídas nem pagas e esperava clarificar a situação.



Perante a conformidade agora anunciada, as máscaras poderão ser distribuídas aos profissionais de saúde.