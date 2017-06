Empresa Luís Simões investe 7,4 milhões em Vila Nova de Gaia

Lusa 13 Jun, 2017, 20:57 | Economia

A LS, um grupo empresarial familiar que vai na terceira geração e foi fundado em 1948, assume que o recente investimento de 7,4 milhões de euros é "estratégico", porque vai permitir ampliar o "potencial de crescimento na região Norte e dar resposta ao bom desempenho económico que esta zona tem apresentado", disse José Luís Simões, presidente atual da empresa líder no mercado de fluxos rodoviários na Península Ibérica.

O objetivo para a requalificação do Centro de Operações Logísticas e no Centro de Assistência Técnica da Reta, para a próxima década é "evoluir conforme o mercado, conforme o comércio e conforme as marcas forem evoluindo para cenários de musculação de entregas em zonas urbanas mais qualificadas, exigindo meios, horários e funcionamentos diferentes", explicou José Luís Simões, durante a cerimónia de inauguração que decorreu hoje à tarde, contando com a presença do presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

"Nós temos a ambição de vos ajudar com isenções fiscais, com processos de reabilitação urbana, com novas acessibilidades e transportes", prometeu Eduardo Vítor Rodrigues, frisando a necessidade de dar especial atenção à formação dos trabalhadores e à sua requalificação para que exista uma mão-de-obra adaptada às necessidades da região.

Além da competitividade e do desenvolvimento, o presidente da Câmara chamou a atenção dos empresários para que exista "responsabilidade social dedicada aos trabalhadores" e reiterou que aquela autarquia tem tentado ser "um parceiro" oferecendo atratividade seja ao nível "operacional", seja ao nível "fiscal".

Com um volume de negócios em 2016 na ordem dos 222 milhões de euros, a LS tem nove familiares a trabalhar na empresa, conta com um capital social de 30 milhões de euros e criou 13 empresas, com mais de 1.700 colaboradores diretos.

O renovado centro de operações logísticas da Luís Simões em Vila Nova de Gaia tem cerca de 15 mil metros quadrados de área coberta e dedica-se principalmente à prestação de serviços de logística integrada, logística inversa, ou seja recolhe produtos de marcas que depois as querem comercializar em lojas `outlet` (produtos em `stock` ou de uma temporada anterior).

A distribuição urbana, descarga de contentores, `fashion` e dispositivos médicos ou frio positivo são outras das prestações que aquele centro hoje inaugurado realiza.

Dos 7,4 milhões de investimento, 82,9% foram para obras de remodelação e expansão, mas houve também uma fatia daquele orçamento destinado a obras de remodelação de equipamentos na empresa Reta (7,2%), para equipamento (5,1%), obras de adaptação (1,4%) ou para material informático e mobiliário (0,7%).

Na região Norte, a LS tem 338 colaboradores, com 173 postos de trabalho em Vila Nova de Gaia e 165 em Matosinhos.