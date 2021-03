Empresa prepara obra. Prolongamento do quebra-mar de Leixões em Matosinhos consignado

"A empreitada do prolongamento do quebra-mar exterior e das acessibilidades marítimas do Porto de Leixões foi consignada conforme previsto", sublinhou a administração portuária.

O consórcio liderado com a Teixeira Duarte, Tecnovia e Dredging está a desenvolver os trabalhos preparatórios essenciais ao arranque da obra, acrescentou.

Com um prazo de execução de 30 meses, a empreitada de melhoria das acessibilidades marítimas ao Porto de Leixões, que compreende o prolongamento do quebra-mar em 300 metros e a dragagem da bacia de rotação, implica um investimento de 147 milhões de euros.

Destes, 131 milhões de euros são em obra e, o restante, em serviços complementares como fiscalização e coordenação de segurança.

Em dezembro de 2020, o presidente da APDL, Nuno Araújo, adiantou estar a ser feito um estudo sobre o "valor económico do desporto de ondas em Matosinhos e no Grande Porto", uma das recomendações do "parecer favorável condicionado" da comissão de avaliação ambiental.

Por isso, a APDL prevê indemnizar, se for caso disso, as empresas deste setor ou apoios e equipamentos de praia (bares e restaurantes), ressalvou.