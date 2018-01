Empresa têxtil de Castanheira de Pera investe 1,5 milhões na expansão das instalações

Lusa24 Jan, 2018, 11:50 | Economia

O investimento deverá arrancar no segundo trimestre e estar concluído "até ao final do ano", estando previsto investir cerca de 1,5 milhões de euros no aumento de área da tinturaria, renovação de máquinas e substituição da fonte de energia utilizada, disse à agência Lusa o responsável da empresa, Albano Morgado.

A empresa situada em Castanheira de Pera, distrito de Leiria, foi afetada pelo grande incêndio de Pedrógão Grande, em junho, tendo perdido três trabalhadores e um armazém com 450 metros quadrados, informou.

Segundo Albano Morgado, sete meses após o fogo, a empresa ainda está à espera que a companhia de seguros se pronuncie sobre o valor da indemnização.

"É de lamentar estarmos tanto tempo à espera e é de lamentar a postura da companhia de seguros. É inconcebível", criticou o responsável da empresa que emprega 82 pessoas, sendo a única fábrica do setor que resistiu em Castanheira de Pera, concelho que chegou a ser um dos principais centros industriais de lanifícios do país.

Apesar do impacto do incêndio na empresa, a Albano Morgado conseguiu chegar ao final do ano com um crescimento de 4% face a 2016, notou.

Nos últimos oito anos, a empresa de Castanheira de Pera passou de uma quota de 30% de exportações para 65%, sendo que têm sido as exportações a "alavancar o crescimento da empresa".

Os principais mercados estão na Europa, nomeadamente Suécia, Alemanha, Inglaterra e França, vendendo tecido 100% de lã, que tem tido procura face a um aumento do interesse em fibras naturais.

O investimento que agora surge, suportado por capitais próprios e empréstimo bancário, procura aumentar a qualidade e a capacidade de resposta da empresa.

Para além de aumentar a tinturaria em mais 650 metros quadrados, vai também realizar-se uma renovação do parque de máquinas, com uma maior automação do processo, bem como alterar a fonte energética da caldeira, passando de nafta para gás - uma solução "melhor, em termos ambientais", referiu Albano Morgado.

De acordo com o responsável, a empresa é a maior empregadora privada do concelho.