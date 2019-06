Empresário angolano pede apoio das empresas ao projeto de livre-comércio

Lusa24 Jun, 2019, 08:38 | Economia

Em entrevista à Lusa à margem dos encontros anuais do banco pan-africano Afreximbank, que decorreram em Moscovo, Agostinho Kapaia considerou que a estratégia da União Africana de criar uma zona de livre-comércio continental deve ser agora apoiada pelos empresários, que devem atrair investimento e criar projetos, nomeadamente no setor agroalimentar.

Em 30 de maio, 24 países criaram uma zona de livre-comércio e livre-circulação continental, um processo apadrinhado pela União Africana que aposta no reforço do comércio interno.

"A vontade política existe [...] e há uma responsabilidade dos atores económicos. Nós os empresários também temos de fazer a nossa parte e é fundamental que saiamos da teoria para a prática", salientou.

A zona de livre-comércio é "um desafio muito grande". "Há um comprometimento dos líderes africanos e não temos outra saída: África tem de produzir localmente aquilo que consome não faz sentido continuarmos a importar bens alimentares", afirmou Agostinho Kapaio, que é também administrador do grupo angolano Opaia.

"É um desafio, há oportunidades, mas não temos outra saída: temos de produzir localmente", salientou, admitindo que o principal problema do continente é a ausência de infraestruturas que permitam a diminuição dos custos de produção.

"África ainda depende muito das importações. Temos um défice muito grande de energia. Estamos a falar de 600 milhões de africanos sem energia", afirmou.

Moscovo acolheu até sábado os encontros anuais do Afreximbank depois de a Rússia ter entrado no lote de acionistas do banco, em 2017, e num momento em que o Kremlin quer reforçar o comércio externo com África, um continente que tem assistido a uma presença crescente da China.

Três semanas depois de ter entrado em vigor o acordo de livre-comércio continental, que inclui 24 países, o Afreximbank discutiu a diminuição das barreiras alfandegárias no contexto global e apelou à abertura para combater o crescente nacionalismo.