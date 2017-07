Empresário de Castelo Branco oferece-se para plantar 30 mil árvores

Lusa 06 Jul, 2017, 13:47 | Economia

"O objetivo passa pela integração de 20 a 30 mil árvores folhosas sem custos e plantadas no terreno", disse hoje à agência Lusa, José Gameiro, ainda a propósito do incêndio que começou naquele concelho e que provocou a morte a 64 pessoas, além de mais de 200 feridos.

O empresário da Silvapor já encetou contactos com empresas francesas ligadas ao setor, que demonstraram "vontade de fazer algo" pela região de Pedrógão Grande, sobretudo ao nível da reflorestação do concelho.

"Há a possibilidade de ter árvores de floresta para plantar, sendo que serão oferecidas e plantadas", explicou.

O empresário aproveitou hoje a presença em Pedrógão Grande para iniciar contactos formais com o município local, através do vice-presidente José Antunes Graça, a quem transmitiu a ideia, sendo que irá, brevemente, fazer o mesmo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

O desafio está lançado, sendo que agora é preciso concertar com as entidades responsáveis o trabalho de planeamento.