Empresários da Região de Coimbra exigem redução da carga fiscal

Em comunicado enviado à agência Lusa, a direção da associação liderada pelo empresário Horácio Pina Prata considerou uma urgente prioridade a redução da carga fiscal para as empresas e trabalhadores, apelando a que o novo Orçamento do Estado consagre uma redução dos escalões do IRS.

A Nerc quer ainda a eliminação das "taxas e taxinhas de todo o tipo" que afetam quer os empresários, quer os seus colaboradores, e exigiu uma descida das contribuições para a Segurança Social.

"As contribuições pagas pelas empresas, um excessivo custo sobre as empresas que mais empregam e as contribuições pagas pelos trabalhadores são em Portugal excessivamente elevadas", observou a associação empresarial.

"Vivem-se tempos difíceis, os cidadãos, os contribuintes, as famílias, não conseguem arrendar uma casa e não têm os meios financeiros para financiar e sustentar os filhos, nem os seus estudos, nomeadamente com a habitação, quer se trate de um mero quarto ou uma casa. Infelizmente, o Estado social já não tem meios para ajudar quem mais precisa", argumentou.

Para a Nerc "chegou o momento de dizer basta".

"Os empresários da Região de Coimbra exigem que seja, desde já garantida, a redução da carga fiscal para todos, empresas e trabalhadores, no exato montante do valor de aumento da inflação".