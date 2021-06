Empresários da restauração em Lisboa temem novas restrições

Com o município de Lisboa no vermelho e acima do limite de 240 novos casos de Covid 19 por 100 mil habitantes, os empresários da restauração temem novas restrições ao horário destes estabelecimentos. O presidente da associação nacional de restaurantes Pró-var defende uma alteração dos critérios que determinam os avanços e recuos nas etapas de desconfinamento.