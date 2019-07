Empresários sul-coreanos apelam ao boicote de produtos japoneses

Lusa15 Jul, 2019, 07:15 | Economia

Durante o protesto de hoje, o presidente da Korea Mart Association, Kim Sung-min, pediu aos lojistas que boicotassem a distribuição de produtos japoneses até que Tóquio anulasse as restrições impostas e apresentasse um pedido de desculpas.

A Coreia do Sul está preocupada com o reforço do controlo de exportação japoneses de fotorresistentes e outros materiais sensíveis que são usados principalmente no fabrico de semicondutores e monitores que podem prejudicar a economia do país, muito dependente das exportações.

A medida do Japão alimentou a ira pública na Coreia do Sul, onde muitos entendem que o Japão ainda não reconheceu totalmente a responsabilidade pelas atrocidades cometidas durante a ocupação do país entre 1910 e 1945.