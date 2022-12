Empresas alemãs dispostas a contratar mais trabalhadores

O valor do barómetro do emprego em novembro compara com os 97,8 pontos de outubro, revelando a vontade das empresas em continuarem a contratar, apesar do contexto de incerteza.

O ifo refere, contudo, que o problema da falta de trabalhadores qualificados vai continuar a colocar-se.

Na indústria o barómetro do emprego aponta para uma subida ligeira, o que acontece pela primeira vez após cinco meses consecutivos de queda, com as empresas a revelarem ainda alguma cautela relativamente ao reforço do quadro de trabalhadores.

Já nos serviços, o indicador aumentou de forma significativa, e o setor das tecnologia de informação continua, segundo indica o ifo em comunicado, "constantemente a procurar novos trabalhadores".

Na construção, a tendência é de algum reforço no nível de contratações.