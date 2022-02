Empresas com `sourcing` internacional mais resilientes no comércio externo

Numa análise ao comércio internacional de bens das empresas que indicaram que recorreram ao `sourcing` internacional, o Instituto Nacional de Estatística (INE) apurou que estas registaram em 2020, o primeiro ano da pandemia, quebras homólogas de 4,2% nas exportações e de 7,1% nas importações, que comparam com recuos de 10,5% e 15,0%, respetivamente, nas restantes empresas.

Adicionalmente, estas empresas apresentaram uma maior recuperação em 2021 face aos níveis de 2019 (+6,7% face a +5,9% nas exportações; +4,5% que compara com +3,1%, nas importações).

Conforme explica o INE, o `sourcing` internacional corresponde à deslocação total ou parcial de atividades até então levadas a cabo pela empresa residente, quer constituam o seu `core business` (negócio principal) ou funcionem como suporte ao respetivo negócio, para outras empresas localizadas no estrangeiro e com as quais a empresa tenha ou não relações.

No período entre 2019 e 2021, as empresas com `sourcing` internacional representaram 3,4% do total das exportações e 2,7% do total das importações nacionais.

Em 2021, face ao ano anterior, verificou-se um aumento de 11,4% nas exportações das empresas com `sourcing` internacional, enquanto nas restantes empresas o aumento observado foi de 18,3%.

O INE nota que "esta evolução resulta de um efeito base, dado que em 2020 as empresas com `sourcing` internacional tinham registado um decréscimo menos significativo que o das restantes empresas (-4,2% e -10,5%, respetivamente)".

Analisando as exportações por grandes categorias económicas, verifica-se que os `fornecimentos industriais` foram a categoria mais exportada pelas empresas com `sourcing` internacional e pelas restantes empresas em 2021, com pesos de 28,7% e 33,9%, respetivamente.

A segunda categoria mais exportada pelas empresas com `sourcing` internacional foi o `material de transporte`, seguindo-se as `máquinas e outros bens de capital`. Nas restantes empresas, as segunda e terceira categorias mais exportadas foram os `bens de consumo` e o `material de transporte`, respetivamente.

Em relação aos países parceiros das exportações, o INE aponta que, em 2021, os três principais clientes das empresas com `sourcing` internacional e das restantes empresas foram os mesmos -- Espanha, França e Alemanha.

Nas empresas com `sourcing` internacional seguiram-se Marrocos e os EUA, enquanto nas restantes empresas a quarta e quinta posições foram ocupadas pelos EUA e Reino Unido.

Os cinco principais parceiros apresentaram uma maior preponderância nas empresas com `sourcing` internacional do que no conjunto das restantes empresas (64,5% e 61,5%, respetivamente).

No que se refere às importações, as das empresas com `sourcing` internacional aumentaram 12,5% em 2021, face ao ano anterior. Nas restantes empresas verificou-se um crescimento mais significativo face a 2020 (+21,3%), em resultado do decréscimo que se observou em 2020, face ao ano anterior, com maior impacto nas restantes empresas do comércio internacional (-15,0%; -7,1% nas empresas com `sourcing` internacional).

Os `fornecimentos industriais` mantiveram-se como a principal categoria importada pelas empresas com `sourcing` internacional e pelo conjunto das restantes empresas em 2021 (peso de 29,4% e 32,8%, respetivamente).

Segundo o INE, esta categoria apresentou o maior acréscimo face ao ano anterior (+15,0% e +36,4%, pela mesma ordem), com destaque nas importações provenientes de Espanha e Alemanha.

As `máquinas e outros bens de capital` permaneceram como a segunda principal categoria importada pelos dois grupos de empresas, com um peso de 26,9% nas empresas com `sourcing `internacional e 17,0% nas restantes empresas.

Já a terceira categoria mais importada pelas empresas com `sourcing` internacional foi os `produtos alimentares` e pelas restantes empresas foi os `bens de consumo`.

O único decréscimo, face a 2020, registou-se nas importações de `bens de consumo` das empresas com `sourcing` internacional (-6,1%), provenientes sobretudo do Reino Unido e da Alemanha.

Os três principais fornecedores das empresas com `sourcing` internacional e das restantes empresas foram os mesmos em 2021 -- Espanha, Alemanha e França.

Contudo, nas empresas com `sourcing` internacional seguiram-se China e Taiwan, enquanto no conjunto das restantes empresas a quarta e quinta posições foram ocupadas pelos Países Baixos e Itália, respetivamente.

Tal como nas exportações, os cinco principais parceiros em conjunto apresentaram uma maior preponderância nas empresas com `sourcing` internacional do que nas restantes empresas (65,3% e 62,5%, respetivamente).