Empresas da Região de Leiria recebem mais 2 ME para apoio à produção nacional

Numa nota de imprensa, a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) referiu que "foi concluído o processo de decisão final sobre todas as candidaturas apresentadas ao PAPN" da CIMRL, "o que vai permitir, nesta primeira fase, apoiar mais 17 empresas na área industrial, com cerca de dois milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)".

Segundo a CIMRL, "no total, foram apresentadas 216 candidaturas por empresas da Região de Leiria, a que correspondiam intenções de investimento superior a 40 milhões de euros".

Após análise, a CIMRL "propôs a aprovação de cerca de 40% das candidaturas, que representam um investimento total superior a 12 milhões de euros, a que corresponde um apoio FEDER de 4,6 milhões de euros", a dotação global deste programa afeta à Comunidade Intermunicipal.

Citado na mesma nota de imprensa, o presidente da CIMRL, Gonçalo Lopes, afirmou que o "PAPN veio demonstrar a dinâmica empresarial da Região de Leiria, pois foram apresentadas candidaturas em valor muito superior à dotação disponibilizada pelo Governo e pelo Programa Operacional do Centro - Centro 2020".

"Mais empresas poderiam ter sido apoiadas se a dotação fosse superior, pelo que no futuro Portugal 2030 é fundamental reforçar esta abordagem descentralizada de apoio aos pequenos projetos empresariais", defendeu Gonçalo Lopes, também presidente da Câmara Municipal de Leiria.

No âmbito do PAPN, a Comunidade Intermunicipal "ainda vai entregar um valor superior a um milhão de euros, para as candidaturas já aprovadas, mas que aguardam decisão final da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro", explicou hoje à Lusa o 1.º secretário da CIMRL, Paulo Batista Santos.

Segundo o sítio na Internet Portugal 2020, o Programa de Apoio à Produção Nacional "é uma iniciativa da área governativa da Coesão Territorial destinada ao investimento empresarial produtivo, com o objetivo de estimular a produção das micro e pequenas empresas e, simultaneamente, reduzir a sua dependência face ao exterior".

"O programa apoia investimentos que permitam alterar os processos produtivos das empresas e apoiá-las na transição digital e energética. Estes investimentos comportam maquinaria e equipamentos, serviços tecnológicos/digitais, sistemas de qualidade e de certificação, promovendo a melhoria da produtividade num contexto de novos modelos de negócios, com o compromisso de não reduzir os postos de trabalho", lê-se no `site`.

A CIMRL integra os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.