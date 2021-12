Empresas de pirotecnia em risco de falência com novo cancelamento de festas

O presidente da Associação Portuguesa de Industriais de Pirotecnia e Explosivos, Carlos Macedo, admite que mais empresas do setor possam fechar as portas até ao final do ano.Carlos Macedo revela que há autarquias a apostar em espetáculos diferentes que não põem em causa a saúde pública. Mas ainda não sabe ao certo quantos eventos de passagem de ano foram afinal cancelados.O presidente da associação admite uma quebra na faturação entre 30 a 40 milhões de euros em fogo de artifício que não foi utilizado desde o início da pandemia.