Empresas de restauração e bebidas com quebras de 40% da faturação

Mais de 9 por cento destas empresas, restaurantes, cafés e pastelarias não conseguiram pagar salários no final do mês.



As receitas do verão não estão a ser suficientes para cobrir as despesas e recuperar dos prejuízos do confinamento.



Os dados resultam do inquérito da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares, realizado nos últimos 4 dias.



Revelam também que cada 4 em 10 destes negócios ponderam avançar para insolvência e que 14% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início do estado de emergência.



No alojamento turístico, o cenário não é melhor. Em agosto, 12 por cento dos empreendimentos não registaram qualquer ocupação.