Empresas de Segurança lamentam greve nos aeroportos após atenderem reivindicações

Lusa 22 Jun, 2017, 13:23 | Economia

"A AES foi sensível e deu resposta positiva a várias reivindicações comunicadas pelos trabalhadores ao longo do processo negocial", afirmou em comunicado a associação, notando que esta "postura construtiva permitiu chegar a um acordo de princípio com quatro sindicatos, para um contrato coletivo de trabalho (CCT)".

Para este novo acordo está prevista a carreira profissional APA (assistentes de portos e aeroportos) com categorias profissionais específicas, aumentos salariais de 2,5% em 2017 (faseados entre maio e outubro), acrescidos de 2% em janeiro de 2018, e reorganização dos tempos de trabalho para "facilitar a conciliação da vida pessoal e profissional no regime de trabalho.

Para a AES este é "um acordo equilibrado, e o acordo possível num contexto de dificuldade".

Os empregadores informaram ainda estarem "concluídas ou em fase de conclusão" as obras de ampliação e melhoramento das zonas de balneário e refeição.

Sobre o SITAVA, a AES lamentou a "postura intransigente", ao fazer "exigências manifestamente incomportáveis para a realidade do sector em 2017", como um aumento salarial imediato de 7%, a introdução de subsídios diversos no montante de 11% da massa salarial, progressões automáticas na carreira e uma diminuição do tempo efetivo de trabalho, que "implicaria um reforço do quadro de pessoal de cerca de 12%".

"No total, as reivindicações do SITAVA que motivam esta greve, representariam um aumento de mais de 25% do custo de prestação do serviço até 2018", referiu a associação, notando que a concretização destas medidas seria incomportável e "uma ameaça séria à sustentabilidade dos postos de trabalho no sector".

Em comunicado, a AES lamentou ainda transtornos que a greve venha a causar e "reitera a sua disponibilidade para o diálogo num quadro de boa-fé negocial, mas sem nunca pôr em causa a sustentabilidade dos postos de trabalho na segurança privada no sector aeroportuário".

Na segunda-feira, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) anunciou a greve para exigir melhores condições laborais.

Armando Costa, do SITAVA, disse à Lusa que se trata de uma greve de "48 horas corridas" em todos os aeroportos do país, incluindo os dos Açores e os da Madeira.

O protesto dos trabalhadores da Prosegur e da Securitas que garantem a segurança dos aeroportos tem como objetivo exigir a "contratação coletiva", "melhores condições de trabalho" e "uma carreira com dignidade".

"Há quem esteja a ganhar muito dinheiro com o aumento de passageiros nos aeroportos nacionais, mas não são os trabalhadores que zelam pela segurança dos passageiros, pois esses são cada vez mais precários e vivem num contexto cada vez mais difícil", aponta ainda o SITAVA, que garante que "tudo fará" para que a segurança nos aeroportos nacionais não fique comprometida.

Em maio, o SITAVA tinha emitido um outro pré-aviso de greve a todo o trabalho extraordinário entre os dias 03 de junho e 01 de outubro, depois de uma reunião insatisfatória com a TAP para discutir a proposta entregue em dezembro de revisão salarial para 2017.