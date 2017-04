Empresas "gazela" do Centro crescem 53% em dois anos

Lusa 20 Abr, 2017, 17:26 | Economia

Esta é uma das conclusões de um estudo realizado pela CCDRC, que pelo quinto ano consecutivo identifica este tipo de empresas.

"Estas empresas são especiais pelo emprego e pela riqueza que criam na região. Temos empresas de diversos setores, desde empresas de base tecnológica a pequenos negócios familiares", destaca em comunicado a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, com sede em Coimbra.

Ana Abrunhosa afirma que "uma economia forte é uma economia equilibrada, onde coexistem realidades distintas, onde os setores de ponta coexistem com os setores tradicionais, que entretanto souberam incorporar conhecimento e inovação, onde os novos trabalham e partilham da experiência dos mais velhos".

Numa economia forte, também "as áreas culturais e sociais se valorizam a par das económicas".

O apoio da União Europeia a 13 destas empresas, com 10 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), "terá certamente contribuído para as suas trajetórias de crescimento", salienta Ana Abrunhosa.

"O conceito de empresa `gazela`, assumido internacionalmente, corresponde a empresas jovens e com elevados ritmos de crescimento, sustentados ao longo do tempo. Corresponde a organizações inovadoras, capazes de se posicionarem de forma diferenciadora nos mercados, onde afirmam a sua competitividade e constroem sucesso a um ritmo acelerado, contribuindo fortemente para a criação de postos de trabalho", adianta o comunicado da CCDRC.

Em termos de distribuição geográfica, as 87 empresas "gazela" repartem-se por 45 dos 100 municípios do Centro de Portugal, 10 das quais em Coimbra, o concelho da região com o maior número destas unidades.

No seu conjunto, sete municípios agregam mais de um terço das empresas "gazela": Marinha Grande (5), Torres Vedras (5), Viseu (5), Caldas da Rainha (4), Guarda (4), Leiria (4) e Ovar (4).

"Estas empresas são geradoras de um número muito significativo de postos de trabalho", os quais mais que triplicaram, entre 2012 e 2015, totalizando há dois anos os 2.294 trabalhadores.

Cerca de 47% das empresas "gazela" registadas em 2016 foram criadas em 2011 (29%) e 2012 (18%).

"Quase um terço destas empresas desenvolve as suas atividades na indústria transformadora e, em conjunto com as atividades do comércio e da construção (14,9% em ambos os casos), representam cerca de 62% das empresas `gazela` da região", ainda segundo a nota.

No Centro, o volume de negócios das empresas "gazela" cresceu 485% entre 2012 e 2015, passando de 46 milhões para 267 milhões de euros.