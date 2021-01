Empresas melhoram perspetiva de aumento de exportações para 4,9% em 2021 (INE)

"Apesar destes valores representarem uma melhoria face às perspetivas indicadas pelas empresas para 2020 no inquérito precedente (-13,0%), não permitem, ainda assim, uma recuperação para valores próximos dos registados antes da pandemia", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) na sua primeira previsão das "Perspetivas de Exportação de Bens".

De acordo com o instituto, "a confirmarem-se estas perspetivas, o valor das exportações de bens em 2021 corresponderá a um nível 12,8% inferior ao total das exportações de bens verificado em 2019".

As empresas esperam um acréscimo de 4,4% nas exportações para os mercados extra-União Europeia (UE) e de 5,2% para os países intra-UE.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, o aumento esperado é de 4,5% em 2021 (-11,8% em 2020), sendo que a subida prevista é de 3,4% no comércio extra-UE e de 4,9% no comércio intra-UE.

Por Grandes Categorias Económicas (CGCE), destacam-se as perspetivas de aumento das exportações de `máquinas, outros bens de capital (exceto o material de transporte) e seus acessórios` (+5,5%), dos `fornecimentos industriais não especificados noutra categoria` (+5,1%) e do `material de transporte e acessórios` (+4,7%), principalmente para os mercados intra-UE (+6,8%, +5,7% e +5,1%, respetivamente).

O INE precisa que "os maiores acréscimos previstos para 2021 não coincidem, em termos de categorias de produtos, com os maiores decréscimos previstos pelas empresas para 2020", salientando o `material de transporte` (maior decréscimo previsto para 2020, com -20,3%), os `bens de consumo n.e.` (segundo maior decréscimo, com uma previsão de -11,7% para 2020) e os `fornecimentos industriais` (redução de 11,5% prevista para 2020).

Comparando as previsões das empresas para as suas exportações de bens com os valores efetivos registados nas estatísticas do "Comércio Internacional de Bens", verifica-se que, no período 2014 a 2019, a média das diferenças absolutas entre a primeira previsão e o valor efetivo foi 1,3 pontos percentuais nas exportações totais de bens e 1,4 pontos percentuais nas exportações de bens excluindo `combustíveis e lubrificantes`.

Os dados agora divulgados pelo INE traduzem os resultados do Inquérito sobre Perspetivas de Exportação de Bens (IPEB) realizado em novembro de 2020, correspondentes à primeira previsão das empresas para a evolução esperada das exportações de bens em 2021.

Em maio de 2021 será realizada uma nova edição deste inquérito, para atualização das perspetivas das empresas relativas à exportação de bens para 2021, que corresponderá à segunda previsão.