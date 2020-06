Empresas nos EUA já podem trabalhar com a chinesa Huawei

Apesar de algumas restrições, os EUA deram luz verde às empresas norte-americanas para trabalharem com a Huawei no desenvolvimento do 5G e outras tecnologias.





No ano passado, a Casa Branca tinha posto o grupo chinês numa espécie de "lista negra" de entidades do Departamento de Comércio.



Ao longo de vários meses os EUA fizeram pressão junto de parceiros internacionais para que não utilizassem tecnologia da Huawei no desenvolvimento do 5G, alegando que tal poderia comprometer a segurança nacional.



A Huawei Technologies Ltd., a primeira marca global de tecnologia da China e líder no fabrico de equipamentos de rede e dispositivos móveis, viu-se então no centro de um conflito entre EUA e China.



Os Estados Unidos chegaram mesmo a acusar a maior fabricante mundial de equipamentos para firmas de telecomunicações de cooperar com os serviços secretos chineses.



Algo que a Huawei sempre negou, acusando Donald Trump de estar a usar leis de segurança nacional para restringir um rival que ameaça o domínio exercido pelas empresas de tecnologia dos EUA.