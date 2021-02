Empresas olham com "preocupação e desilusão" para o PRR

Para os empresários, as prioridades do plano estão "trocadas". O foco deveria ser o apoio à iniciativa privada.



O presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro aponta desigualdades na distribuição de verbas entre os sectores público e privado. Defende que dois terços do dinheiro deveriam ir para as empresas.