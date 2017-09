Empresas portuguesas de calçado investem 2 ME para estarem na MICAM

Lusa16 Set, 2017, 15:03 | Economia

Segundo dados avançados pela Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS) - que organiza a presença nacional na MICAM, a decorrer de domingo a quarta-feira em Milão - os 96 expositores portugueses participantes na feira irão ocupar 3.100 metros quadrados de exposição, tendo esta sido assegurada por 80 equipas de montagem.

No total, são cerca de 650 os portugueses -- entre empresários de calçado e respetivo `staff`, membros da organização e restante comitiva -- que viajam até Milão com os 96 expositores participantes, o que faz novamente de Portugal a segunda maior delegação estrangeira na principal feira de calçado do mundo.

Com um total de 1.473 empresas registadas no final de 2016, a indústria portuguesa de calçado assistiu, desde 2010, à criação de 228 novas unidades (+18%), sendo atualmente responsável por 38.661 postos de trabalho, mais 20% (6.529 empregos) do que em 2010.

Considerando todo o `cluster`, somam-se a estes números 120 empresas de artigos de pele e 277 de componentes para calçado, responsáveis por 1.546 e 4.952 postos de trabalho, respetivamente, e por exportações de 178 e 47 milhões de euros, pela mesma ordem.

Globalmente, a fileira nacional do calçado engloba 1.870 empresas (mais 17% do que em 2010) e emprega 45.159 pessoas (um crescimento de 22,1% face às 36.985 pessoas de 2010).

Dos 82,057 milhões de pares de sapatos produzidos por Portugal em 2016 (mais 33% do que em 2010), 95% é canalizado para exportações, que em 2016 cresceram pelo sétimo ano consecutivo e somaram o valor recorde de 1.923 milhões de euros.

Face a 2009, as vendas do sector aumentaram 59%, antecipando-se um novo recorde este ano, a manter-se o ritmo de crescimento de 6% das exportações registado no primeiro semestre.

Atualmente, segundo a APICCAPS, são 152 os países de destino do calçado português, que vende para os cinco continentes e assume "a ambição de ser a indústria mais moderna do mundo, aliando o saber às mais modernas tecnologias".

Para o efeito, o investimento previsto pelo sector do calçado no âmbito do Roteiro para a Economia Digital, FOOTUre 4.0, ascende aos 50 milhões de euros até 2020.