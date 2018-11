Empresas portuguesas preocupadas mas sem alarmismo, diz embaixador de Portugal em Londres

Lusa05 Nov, 2018, 09:05 | Economia

"Há uma posição de expetativa, há uma posição de esperança de que efetivamente este acordo se vá realizar, mas há também uma expetativa e uma pressão, digamos assim, para que a situação se clarifique para que as empresas (...) possam saber exatamente com o que é que vão contar no futuro", disse.

Lobo Antunes, embaixador em Londres desde 2016 e que foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus (2006-2008) e representante permanente de Portugal junto da UE (2008-2012), desdramatizou os piores receios que se geraram após o referendo de junho de 2016 em que os britânicos decidiram a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

"A ideia, que não se concretizou, de que a seguir ao `Brexit` seria a debandada geral e as empresas se começassem a deslocalizar, não tenho tido essa dimensão e esse prognóstico não se tem concretizado", disse.

"Não vejo empresas, e designadamente portuguesas, com planos de contingência profundos, digamos assim, até porque continua a haver a esperança, e a acreditar-se, e eu julgo que é de facto a perspetiva mais razoável, de que haverá um acordo", acrescentou.

"A questão é de expetativa sem levantar alarmismos, que são neste momento desnecessários", disse.

No plano bilateral, resolvida "de forma satisfatória" a "questão muito importante" da comunidade portuguesa no Reino Unido, cerca de 400 mil pessoas, restam as questões "que têm a ver com o comércio, de bens e serviços, e com remessas dos emigrantes", as quais vão depender "do tipo de acordo e da relação futura que for estabelecida com o Reino Unido e também de como é que a própria economia do Reino Unido se vai comportar num cenário de `Brexit`, o que depende de vários fatores, nem todos absolutamente claros e transparentes neste momento".

"Para Portugal, é importante manter o nível de comércio, temos um grande superavit comercial, temos uma balança de serviços também muito importante para nós, uma vez que temos muitos turistas do Reino Unido a visitar Portugal, e em Portugal, e é importante que continuem a visitar Portugal e depois também, naturalmente, é importante as remessas dos portugueses que aqui residem para Portugal", disse.

Mas a futura relação bilateral pode beneficiar de um "conhecimento mútuo" que Lobo Antunes tem verificado no Reino Unido.

"Foi uma surpresa para mim, quando aqui cheguei e ao longo destes dois últimos anos, o conhecimento que as pessoas têm de Portugal, da História de Portugal e da velha aliança. As pessoas falam-me muito [disso], logo quando eu digo que sou embaixador de Portugal, as pessoas dizem `ah, a nossa velha aliança, a mais velha aliança`", relatou.

Além desse conhecimento histórico, disse, "há um conhecimento muito razoável do que é Portugal": "Muitos britânicos viajaram para Portugal, muitos conhecem Portugal, muitos têm propriedades em Portugal e, portanto, do ponto de vista do conhecimento mútuo, histórico, é muito interessante porque é bastante profundo e bastante alargado".

Lobo Antunes identificou as áreas da Cultura, da cooperação militar e do investimento britânico em Portugal como setores onde "há trabalho a fazer".

"No campo cultural acho que há trabalho a fazer, a nossa presença cultural é ainda modesta e isso exige muito investimento e um investimento que é muito importante. Também na parte da cooperação militar, acho que bilateralmente temos aí um trabalho a fazer, e depois naturalmente no pós-`Brexit` continuar a atrair investimento britânico", explicou.

"Mas penso que também nessa área [do investimento], dado este contacto histórico e esta tradição histórica de relacionamento bilateral, podemos fazer mais. Temos feito bastante mas há que continuar esse esforço, dar a conhecer o país às empresas britânicas", disse.