Empresas preveem aumentar 6,5% exportações este ano e superar níveis pré-pandemia

"As perspetivas das empresas exportadoras de bens apontam para um aumento nominal de 6,5% nas suas exportações em 2022 face ao ano anterior", refere o INE, precisando que "as empresas esperam um acréscimo de 7,7% nas exportações para os mercados extra-UE [União Europeia] e de 6,0% para os países intra-EU".

Segundo salienta, "a confirmarem-se, estas perspetivas das empresas permitirão uma recuperação para valores de exportações de bens superiores aos registados no período pré-pandemia".

Por Grandes Categorias Económicas (CGCE), o INE destaca as perspetivas de aumento das exportações de `máquinas, outros bens de capital (exceto o material de transporte) e seus acessórios` (+9,3%) e dos `produtos alimentares e bebidas` (+5,3%).

Realizado em novembro passado pelo INE, o Inquérito sobre Perspetivas de Exportação de Bens (IPEB) é uma primeira previsão das empresas para a evolução esperada das exportações de bens em 2022. Em maio de 2022 será realizada uma nova edição deste inquérito, para atualização das perspetivas das empresas relativas à exportação de bens para 2022, que corresponderá à segunda previsão.

De acordo com o INE, as previsões de evolução das exportações em 2022 "têm subjacente uma revisão significativa da segunda previsão apresentada para o ano de 2021, em +6,3 pontos percentuais, para uma variação global esperada de 13,5%".

Conforme explica, "é possível que esta revisão, consistente com a informação do Comércio Internacional de bens, que aponta, aliás, para uma variação nominal ainda mais acentuada, não decorra somente de um aumento de quantidade, mas também, em grande medida, do forte crescimento de preços que se terá intensificado ao longo do ano passado".

O IPEB incide sobre uma amostra de empresas exportadoras de bens em atividade, localizadas em Portugal, que declararam valores de exportação nas estatísticas do Comércio Internacional de Bens (CI) no ano de 2020 superiores a 250.000 euros.

O inquérito foi realizado a um total de 3.227 empresas, que em 2020 representavam cerca de 90% das exportações de bens, e a taxa de resposta foi 96%, correspondendo a 98% do valor exportado das empresas da amostra.