Empresas que aderiram ao lay-off simplificado recebem a partir de hoje apoio estatal

Estão também mais pagamentos previstos para a próxima terça-feira, dia 28 e novamente para dia 30 de abril.Apesar de se falar na retoma económica , ainda há empresas que estão a pensar aderir a este sistema. Exemplo disso é a Bosch em Braga, a maior empresa a operar no Minho, com três mil trabalhadores.A empresa com capital alemão vai entrar ema partir de segunda-feira.Ontem à noite na RTP o antigo ministro da Economia, António Pires de Lima, defendeu que não só estas empresas deviam ser apoiadas, mas também as que continuam a laborar durante o estado de emergência.Para o antigo ministro a solução poderia passar por uma isenção da Taxa Social Única.