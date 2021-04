Empresas reúnem trabalhadores em jantar `online` coordenado pelo Chef Thomas Egger

Em declarações à agência Lusa, Rui Azevedo, cofundador DA Serro e Andrade, afirmou hoje que era "tradição" da empresa de contabilidade reunir-se de três em três meses, mas que, devido à pandemia da covid-19, os jantares da empresa foram sendo adiados.

"Ficamos sempre à espera de que nos pudéssemos reunir, mas tal não foi possível", disse.

Com trabalhadores em teletrabalho há mais de um ano e outros a entrar na empresa "sem a habitual integração", Rui Azevedo decidiu organizar o habitual jantar de empresa, mas desta vez em formato digital.

O encontro, que se inicia este sábado às 18:30 e termina pelas 22:00, começa "na cozinha e termina numa mesa virtual", desafiando os mais de 20 colaboradores e as suas famílias a confecionarem o próprio jantar com a ajuda do Chef Thomas Egger, do restaurante Tábua D`Aço, em Tabuaço (distrito de Viseu).

A casa dos colaboradores já chegou o "cabaz de produtos selecionados" pelo Chef Thomas Egger, sendo que o prato principal é costeletas de borrego.

O cabaz inclui todos os ingredientes necessários à confeção da refeição, bem como vinho, sumo, sobremesa e um ovo da Páscoa para os filhos dos trabalhadores.

Depois da confeção do jantar, o intuito é que "todos se reúnam" na mesa virtual para conviver, "mantendo a tradição do jantar", atualmente impedido de se realizar com a presença de todos os trabalhadores, que se espalham pelas cidades do Porto, Viseu, Guarda, Sernancelhe e Paredes.

"Queremos aproveitar para conhecer as famílias dos nossos colaboradores e, acima de tudo, conviver", salientou Rui Azevedo, destacando que a iniciativa é "segura e divertida".

O cofundador da Serro e Andrade admitiu ainda que, caso não consiga reunir os trabalhadores num próximo jantar daqui a três meses, voltará a repetir a experiência.