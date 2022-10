Empréstimos à habitação com taxa de juro média acima de 2% pela 1.ª vez desde maio de 2016

Segundo os dados avançados pelo banco central, "em agosto a taxa de juro média do `stock` de empréstimos à habitação fixou-se em 1,32%, continuando a aproximar-se da média da área do euro (1,67% em agosto)", sendo que "desde abril de 2009 que o diferencial entre as taxas de juro médias em Portugal e na área euro não era tão baixo".

Conforme explica, "ao contrário do que se verifica na área euro, em Portugal a grande maioria dos empréstimos à habitação têm taxa de juro indexada às taxas Euribor a seis meses ou a 12 meses, o que implica que as taxas de juro dos contratos de empréstimos são revistas a cada seis ou 12 meses, respetivamente".

"Como tal, as variações da Euribor transmitem-se mais rapidamente ao `stock` de empréstimos à habitação em Portugal do que para a média da área do euro", refere.

Nas novas operações de empréstimos à habitação concedidos em agosto, 69% do montante correspondeu a contratos com um prazo de fixação inicial de taxa de juro inferior a um ano e apenas 7% com um prazo superior a 10 anos. A média da área do euro é de 18% e 57%, respetivamente.

Já nos novos empréstimos ao consumo, a taxa de juro média aumentou para 7,93% (7,88% em julho).

Segundo os dados hoje divulgados pelo BdP, os bancos concederam em agosto um total de 1.855 milhões de euros de novos empréstimos aos particulares, menos 111 milhões de euros do que em julho.

Deste valor global, 1.205 milhões de euros corresponderam a crédito à habitação, 478 milhões de euros a crédito ao consumo e 171 milhões de euros a crédito para outros fins. Os valores registados em julho tinham sido, respetivamente, 1.348, 454 e 163 milhões de euros.