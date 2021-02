Empréstimos para compra de casa atingem novo máximo desde há 12 anos

Só em dezembro os empréstimos para comprar casa atingiram os 1.200 milhões de euros.



Ao contrário do crédito à habitação, os empréstimos para consumo baixaram face a 2019, o que se explica, em grande parte, com as limitações aos gastos provocadas pelos períodos de confinamento.