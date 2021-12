Empréstimos participativos são "importantes" para capitalização de empresas - Siza Vieira

"Hoje, no Conselho de Ministros, aprovámos dois diplomas importantes do ponto de vista da capitalização das empresas e que, aliás, nos ajudam a viabilizar alguns aspetos importantes do Plano de Recuperação e Resiliência", começou por explicar o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, em declarações aos jornalistas, à margem da conferência "Regulação e mobilidade: que futuro?", promovida pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.

Em relação ao regime dos empréstimos participativos, o governante esclareceu que se tratam de empréstimos que podem ser realizados às empresas, mas em que as empresas, em vez de pagar uma taxa de juro, pagam uma remuneração em função dos seus resultados.

"Pagarão mais se tiverem mais lucros, pagarão menos se tiverem menos lucros e, em certas condições, podem ser convertidos em capital", explicou o ministro.

Aquele regime, prosseguiu, permitirá às empresas beneficiarem de instrumentos de financiamento, para repor os seus capitais próprios, sem terem necessariamente que abrir o capital a terceiros.

Já quanto ao outro diploma aprovado hoje em Conselho de Ministros, que se prende com alterações ao regime jurídico do Fundo de Contragarantia Mútua, Siza Vieira explicou que o Governo decidiu alargar o âmbito de intervenção daquele fundo, por forma a permitir o financiamento de empréstimos não só a Pequenas e Médias Empresas (PME), mas também as chamadas `mid caps` (empresas com valor de mercado médio) e outros tipos de instrumentos, como obrigações.

"São dois instrumentos muito importantes para ajudarmos a financiar o investimento produtivo e a recapitalizar as nossas empresas", reiterou o ministro da Economia.

O Governo aprovou hoje empréstimos participativos destinados às empresas, em que a remuneração do crédito é determinada pelos lucros da empresa e permite a conversão do crédito em capital, considerando que este novo instrumento ajudará à capitalização das empresas.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros (CM), o regime jurídico dos empréstimos participativos, hoje aprovado, é uma "figura inovadora" que permite que nos empréstimos a empresas a remuneração paga corresponda "a uma participação nos resultados" e ainda dá à empresa a possibilidade de converter o crédito em capital se forem "verificadas as condições previstas na lei e no contrato de empréstimo".

Foram ainda aprovadas alterações aos regimes jurídicos do Fundo de Contragarantia Mútuo e das Sociedades de Garantia Mútua para facilitar mais fácil o apoio às empresas.

De acordo com o comunicado do CM, os diplomas precisavam de ser atualizados porque "impunham uma estrutura pesada na atividade de concessão de garantias" por estas entidades às empresas.