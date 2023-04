Encargos com juros vão ultrapassar 7.300 milhões de euros no próximo ano - Governo

No Programa de Estabilidade (PE) para o período 2023-2027, divulgado na página da Assembleia da República e remetido à Comissão Europeia, o Ministério das Finanças destaca que "a subida generalizada das taxas de juro terá um impacto materialmente relevante na despesa a suportar nos próximos anos", apesar de "as taxas de juro das novas emissões da República continuam a ser inferiores às taxas das Obrigações do Tesouro, Bilhetes do Tesouro e Empréstimos Oficiais que se vencerão em 2023 e 2024".

Neste cenário, o Governo prevê que os encargos anuais com juros subam para 5.985 milhões de euros este ano, mais 556 milhões de euros do que apontava em abril do ano passado, e para 7.357 milhões de euros no próximo ano, mais 2.345 milhões de euros do que no PE 2022-2026.

A tendência crescente dos encargos mantém-se ao longo do horizonte de previsão mantém-se: para 2025 prevê um encargo de 7.846 milhões de euros e de 8.211 milhões de euros em 2026, ano para o qual aponta para um encargo superior em cerca de três mil milhões de euros ao previsto no anterior PE.

Para 2027, aponta para um encargo de 8.535 milhões de euros.