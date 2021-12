Encerramentos pandemia. Pais podem pedir apoio a partir de segunda-feira

O Governo antecipou a semana de contenção e os apoios são também antecipados. Com as escolas, creches e ATL encerrados, os pais com filhos até aos 12 anos podem ficar em casa com faltas justificadas. No entanto, desta vez, quem estiver em teletrabalho pode trocar e ficar com o apoio à família.