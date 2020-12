Encerrar refinaria da Galp seria "crime económico" e PCP responsabiliza Governo

O secretário-geral do PCP esteve no encerramento de um encontro com representantes dos órgãos representativos dos trabalhadores da Galp, que decorreu em Lisboa.O secretário-geral dos comunistas frisou que "a decisão está tomada, mas não está concretizada", defendendo que, como aconteceu no passado, "pode ser revogada".

“Saímos com a convicção reforçada de que estamos perante um crime económico que precisa de ser denunciado e combatido. Um crime que beneficia o grande capital (…) e que responsabiliza o Governo, que não só não impede esta decisão, como dá cobertura aos falsos argumentos e às mentiras que têm sido projetadas, procurando ligar esta decisão aos impactos da Covid-19 ou a supostas preocupações ambientais”, alertou Jerónimo de Sousa.





Jornalista Madalena Salema.