Encontro em Coimbra vai debater "desafios do setor vitivinícola" mundial

Em declarações à agência Lusa, o presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão, disse que a 4.ª Edição do Wine Future vai ser "um evento grande, à escala mundial", prevendo a presença de "perto de mil participantes".

"O nosso objetivo é ter pessoas que venham um pouco de todo o mundo, oradores de todo o mundo, colocando em debate o que hoje se passa com o setor do vinho. Embora o evento se realize em Portugal, vamos debater as dificuldades e desafios do setor do vinho em geral no mundo", acrescentou.

O Convento São Francisco, em Coimbra, acolhe a 4.ª edição do Wine Future, entre 07 e 09 de novembro, subordinada ao tema "Quebrar barreiras".

De acordo com Frederico Falcão, para a mesa de debate será trazida a questão das mudanças de hábitos de consumo, entre as quais o crescimento do consumo de vinho em lata em alguns países, bem como as tendências das novas gerações, que preferem outras bebidas alcoólicas.

"Vamos também debater o problema dos ataques fundamentalistas anti álcool, entre outros", acrescentou.

No leque de oradores figura Bruce Dickinson, vocalista dos Iron Maiden, que irá dar a conhecer o seu lado mais empreendedor. Para além da sua ligação ao heavy metal, Bruce Dickinson criou uma marca de cervejas e está envolvido em diferentes projetos criativos.

Segundo o presidente da ViniPortugal, está também confirmada a presença do prémio Nobel da Economia de 2010, Christopher Pissarides, bem como do secretário-geral da International Youth Organization for Ibero-America, Max Trejo.

Para além do "vasto leque de reconhecidos oradores", o evento de três dias prevê duas provas de vinhos estrangeiros e duas provas de vinhos portugueses (uma de marcas mais emblemáticas de Portugal e outra de vinhos da Madeira e Porto).

A 4.ª edição do Wine Future é da responsabilidade da ViniPortugal e da Chrand Events USA, contando com um orçamento que "ultrapassa o meio milhão de euros".

Os ingressos para participação no evento variam entre os 320 e os 550 euros.

Fundada em 1996, "a ViniPortugal é a Organização Interprofissional do Vinho Português, reconhecida por despacho do Ministério da Agricultura, e é a entidade gestora da marca Wines of Portugal", de acordo com a sua página na Internet.

"A sua missão é promover a qualidade e excelência dos vinhos portugueses", acrescenta.