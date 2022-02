Endesa com nota mais alta no concurso para a conversão da central do Pego

A Endesa obteve a melhor pontuação do júri, entre as seis propostas participantes, para a reconversão da Central Termoelétrica do Pego, em Abrantes (Santarém), segundo o relatório preliminar divulgado sexta-feira pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).