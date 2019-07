Endesa foi convidada para o processo da venda de ativos da EDP, anuncia Presidente

Lusa23 Jul, 2019, 16:31 | Economia

Bogas, durante uma conferência com analistas em que apresentou os resultados da empresa no primeiro semestre do ano, recordou que há um processo formal já em andamento para a aquisição desse pacote de ativos hidráulicos da EDP na Península Ibérica, tendo sido fixado o dia 31 de julho como prazo final para a apresentação de ofertas não vinculativas.

José Bogas explicou que a Endesa está interessada nesses ativos, como em todas as oportunidades que surjam para crescer no mercado ibérico, mas sempre procurando a criação de valor para os acionistas.

A EDP anunciou em março passado que iria realizar vários processos de venda de ativos, para um encaixe de 6.000 milhões de euros, com o objetivo de alcançar financiamento para sua aposta nas energias renováveis.

No plano estratégico da EDP 2019-22, apresentado aos investidores e analistas em Londres, a empresa referiu a intenção de encaixar mais de 2.000 milhões de euros com a venda de negócios não estratégicos para o grupo, identificando sobretudo ativos em regime de mercado e centrais térmicas em Portugal e Espanha.

Esta alienação de ativos deverá ser concretizada "nos próximos 12 a 18 meses", indicou na altura a EDP.