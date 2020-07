Endividamento da economia portuguesa atingiu um novo recorde

O Banco de Portugal revelou que, no espaço de um mês, o endividamento aumentou 6 mil milhões de euros.



É o segundo mês consecutivo de subida do endividamento, efeito do impacto económico da pandemia.



O aumento deve-se em particular ao setor privado, numa altura em que cresceu o endividamento das empresas junto do setor financeiro, sobretudo através das linhas de crédito Covid, com garantias estatais.