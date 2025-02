Endividamento da economia portuguesa aumenta 17 mil milhões de euros em 2024

Foto: Ana Sofia Rodrigues - RTP

A dívida acumulada pelo Estado, pelas empresas e pelos cidadãos caiu para 286,6 por cento no final do ano passado, o valor mais baixo desde que há registos.



O endividamento da economia, em termos nominais, totalizou 814 mil milhões de euros. Mais de metade deste valor é da responsabilidade de empresas privadas e das famílias, principalmente nos créditos à habitação.



Já o setor público é responsável por um pouco mais de 359 mil milhões de euros em dívida. São mais quase 12 mil milhões que no ano anterior.



Os dados foram divulgados pelo Banco de Portugal.