Endividamento do setor não financeiro aumenta até junho para os 726 mil milhões de euros

Lusa 22 Ago, 2017, 12:55 | Economia

De acordo com os dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), em relação ao final de 2016, o endividamento do setor não financeiro aumentou 10,9 mil milhões de euros, dos quais 9,9 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 1,0 mil milhões de euros ao setor privado.

"O acréscimo do endividamento do setor público deveu-se, sobretudo, ao aumento do financiamento concedido pelo setor residente, com destaque para o setor financeiro (6,5 mil milhões de euros) e para os particulares (2,3 mil milhões de euros)", sinaliza a instituição.

O financiamento do setor público junto de não residentes, por sua vez, diminuiu 1,5 mil milhões de euros.

De acordo com o BdP, a evolução do endividamento do setor privado reflete, sobretudo, o acréscimo do endividamento das empresas privadas (1,3 mil milhões de euros), com destaque para o aumento de 3,5 mil milhões de euros do financiamento obtido junto de não residentes, parcialmente compensado pelo decréscimo do crédito concedido às empresas privadas pelo setor financeiro e outros setores residentes.

Em relação ao final de 2016, o endividamento dos particulares reduziu-se 0,3 mil milhões de euros, principalmente o obtido junto do setor financeiro, indica o BdP.