Endividamento do setor não financeiro sobe 3,4 mil milhões de euros em maio para 729,6 mil milhões de euros

Lusa18 Jul, 2019, 12:02 | Economia

Do total de 729,6 mil milhões de euros registados em maio, 328,5 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 401,1 mil milhões de euros ao setor privado, segundo o banco central.

A subida verificada, explica, "resultou do incremento de 2,5 mil milhões de euros no endividamento do setor público e de 0,9 mil milhões de euros no endividamento do setor privado".

No que respeita ao aumento do endividamento do setor público, o Banco de Portugal diz que "resultou, sobretudo, do acréscimo do endividamento face às administrações públicas e ao setor financeiro, que foi parcialmente compensado pela diminuição do endividamento face ao setor não residente".

No setor privado, por seu turno, observou-se um crescimento do endividamento das empresas face ao setor financeiro (0,5 mil milhões de euros) e ao exterior (0,3 mil milhões de euros), enquanto os particulares registaram uma subida do endividamento face ao setor financeiro de 0,1 mil milhões de euros.