Endividamento externo: Grupo de trabalho pedido pelo PCP iniciou audições

Esta consideração foi assumida pela presidente do IGCP, a agência que gere o crédito público, hoje de manhã, na Assembleia da República.



Cristina Casalinho foi ouvida na primeira sessão do grupo de trabalho sobre endividamento externo, constituído por iniciativa do PCP.



Também o anterior presidente do IGCP foi ouvido nesta sessão.

João Moreira Rato alertou para a os riscos que se mantêm de Portugal perder o acesso aos mercados de financiamento, no caso de uma nova crise.