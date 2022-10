Energia. António Costa defende que são necessárias "medidas mais robustas"

O primeiro-ministro esteve reunido com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, em Berlim, para discutir o abastecimento energético na União Europeia.



Costa voltou a defender um teto máximo para o preço do gás, bem como a ideia da compra conjunta.



Outro dos pontos que esteve em cima da mesa foi o projeto de um gasoduto que ligue a Península Ibérica ao resto da Europa através dos Pirenéus.



A ideia é defendida por António Costa, por Espanha e também tem o apoio de Olaf Scholz, mas conta com a resistência do presidente francês Emmanuel Macron.