Energia motiva debate entre Portugal, Espanha e Alemanha

A reunião acontece uma semana antes de os chefes de Estado e de governo da União Europeia se reunirem em Bruxelas, a 20 e 21 de outubro, para a Cimeira do Conselho Europeu, onde deverão ser decididas medidas para a intervenção no mercado energético.Neste âmbito, António Costa referiu aos jornalistas na semana passada, em Praga, que, tanto Portugal como Espanha, não vão desistir do projeto “Midcat”, um gasoduto que ligue a Península Ibérica ao resto da Europa através dos Pirenéus, apesar da resistência demonstrada pelo presidente francês, Emmanuel Macron.O chanceler alemão, por seu turno, reiterou o apoio ao novo gasoduto nos Pirenéus, realçando ser um “elemento fundamental” para garantir o abastecimento energético dos países da União Europeia (EU) mais dependentes de gás russo.Depois da reunião entre Costa, Scholz e Sánchez não está prevista uma conferência de imprensa, mas será emitido um comunicado conjunto. O primeiro-ministro português fará, à saída da Chancelaria, declarações aos jornalistas.António Costa, na qualidade de líder do Partido Socialista português, segue depois para um encontro de líderes que decorrerá ao jantar, marcado para as 20h30 locais (19h30 em Lisboa) no âmbito do Congresso do Partido Socialista Europeu (PSE), que decorre até sábado.