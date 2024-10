Energia solar produzida até 5 de setembro equivalente ao total de 2023

"Nos primeiros nove meses foram gerados 3,99 TWh [terawatts-hora], ultrapassando os 3,6 TWh produzidos entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2023, tornando, já em setembro, 2024 um ano recorde em termos de produção solar em Portugal", informou a REN, em comunicado.

O Sistema Elétrico Nacional registou ainda um novo pico máximo de produção solar de 2.640 megawatts (MW) em 14 de agosto, às 13:15, muito acima do máximo de 2023, de 1.822 MW, registado em 23 de setembro às 12:00.

A REN realçou que, até 30 de setembro deste ano, as renováveis abasteceram 73% do consumo nacional, dos quais 10% correspondem a produção solar, "demonstrando que Portugal tem mantido uma trajetória sustentável na progressiva incorporação de fontes renováveis endógenas, enquanto mantém os objetivos primordiais de segurança de abastecimento e de qualidade de serviço do Sistema Elétrico Nacional".