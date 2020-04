Energias fósseis baratas podem ameaçar renováveis

Foto: Reuters

A pandemia trouxe o risco duma marcha atrás na aposta nas energias renováveis. Isto porque as energias fósseis como o petróleo estão historicamente baratas e isso pode levar a que se esqueça as energias renováveis no momento de relançar a economia depois da crise pandémica. O alerta é do presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Felipe Duarte Santos. Hoje assinalam-se 50 anos desde que existe o dia da Terra.