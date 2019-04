Enfermeiros acusam ministra de querer camuflar apagão das listas de espera

Foto: Tiago Petinga, Lusa

Começou a sindicância ordenada pela ministra da Saúde contra a Ordem, mas a bastonária anunciou que vai agir judicialmente contra essa medida e acusou a ministra de tentar distrair as atenções do apagão que fez nas listas de espera.



Depois de analisados os documentos, Ana Rita Cavaco não tem dúvidas quanto à ilegalidade da sindicância e vai para tribunal.



O advogado que representa a Ordem dos Enfermeiros escusou-se a especificar qual a forma da reação jurídica, mas disse que poderá ir além do campo administrativo.



Em causa estão, entre outros, emails enviados pela própria bastonária onde, por exemplo, Ana Rita incentiva os enfermeiros a resistirem às pressões e a continuarem a greve cirúrgica.



Palavras, argumentos, que o governo considera ultrapassarem as competências de uma Ordem profissional e atuação que pode levar a sanções como a perda de mandato.



A Inspeção Geral de Atividades em Saúde vai incidir também nas contas da Ordem. O despacho refere-se ainda a relatórios de 2016 e 2017 com diferenças entre os montantes apresentados. Ana Rita Cavaco esclarece que o problema já não é novo.



Ao lado da bastonária, estiveram esta manhã enfermeiros do movimento da greve cirúrgica. Consideram que sindicância é uma perseguição à classe.



Esta é a primeira sindicância a uma Ordem profissional.